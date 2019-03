Rutte: meldpunt tegen leraren ’bizar idee’

Minister-president Mark Rutte is geen voorstander van een meldpunt ’linkse indoctrinatie’ in het onderwijs. Ⓒ Hollandse Hoogte / Anjo de Haan

DEN HAAG - Bizar; dat is wat premier Mark Rutte vindt van een meldpunt waar mensen ’linkse indoctrinatie’ in het onderwijs kunnen melden. „Maar jongens, laten we niet op elke boer die een politicus laat al te veel gaan reageren.”