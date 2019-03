Academici keren zich tegen ’samenzweerder’ Baudet

Baudet zei in zijn speech na de verkiezingen vorige week dat „wij” en „onze boreale wereld” worden „kapotgemaakt” en „ondermijnd” door „onze universiteiten, onze journalisten, door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen en die onze gebouwen ontwerpen.” Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) liet eerder al weten hem dit „zeer kwalijk” te nemen.

„Hiermee voegen wij ons ook bij studenten, academici en onderwijzers die al eerder hun zorg om het standpunt van Baudet en de FVD met betrekking tot scholen en universiteiten hebben uitgedrukt”, staat in de brief. Volgens de academici creëert Baudet een „samenzweringsachtige sfeer” waarin academici, journalisten, kunstenaars en architecten verdacht worden gemaakt en zelfs schuldig worden bevonden aan het ’kapotmaken’ van „zijn ideale samenleving”.

De brief is ondertekend door onder anderen hoogleraren van universiteiten in Maastricht, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Leiden en Nijmegen. Ze keren zich ook tegen het nieuwe meldpunt van de partij dat links onderwijs in Nederland bloot moet leggen.

’Gekkigheid’

Baudet zelf zei donderdag de ophef rondom het woord ’boreaal’ allemaal „gekkigheid” te vinden. „Dat betekent gewoon ’noordelijk’, de noordelijke sterrenhemel, de ’Western hemisphere’. Komt van Baudelaire. Alle complottheorieën over obscure bijbetekenissen komen voort uit lachwekkende pogingen ons te framen”, liet hij weten op Twitter.

Ook Forum-voorman en hoogleraar Paul Cliteur kreeg het deze week te verduren. Studenten en medewerkers van de afdeling filosofie van de Rijksuniversiteit Groningen hadden kritiek op zijn komst als spreker binnenkort bij de Nacht van de Filosofie. Cliteur vroeg zich daarop in een open brief af wat er mis was met enige ’diversiteit’ op de universiteit.

