’Vlieg- en cruisepassagier mogelijk belast voor fonds vergoeding klimaatschade’

Dat blijkt uit een tekst die rondgaat onder onderhandelingsdelegaties op de 27e klimaatconferentie in Sharm el-Sheikh. Volgens ingewijden probeert Timmermans met deze stap de klimaattop in Egypte te redden. Zuidelijke landen hebben gedreigd boos weg te lopen uit Egypte als de vorming van zo’n finacieringsmechanisme niet in de eindverklaring zal staan.

Het EU-voorstel betreft een fonds voor alleen de meest kwetsbare landen. Bovendien wil Timmermans dat die wordt gevuld vanuit ‘een brede donorbasis’. Met andere woorden: ook China moet verplicht in harde munt bijdragen. Tot nu toe duikt het Aziatische land daarvoor steeds weg. Ook de VS is schuchter.

Taks vliegpassagiers

Ook schuldherziening kan een onderdeel zijn, aldus het plan, van het ‘mozaïek aan oplossingen’ om arme landen tegemoet te komen. Opmerkelijk genoeg geldt een extra taks voor vliegpassagiers en cruiseliefhebbers ook als optie.

,,We moeten met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties samenwerken voor het vinden van nieuwe innovatieve bronnen van financiering – zoals heffingen op vliegen, scheepsvaart en fossiele brandstoffen”, luidt de tekst die het voorstel van Timmermans uitlegt.

Uitstoot sneller afbouwen

Tegelijkertijd vraagt de Europese Unie veel terug. Zo moeten ook zuidelijke landen sneller aan de slag om hun CO2-uitstoot te beperken. Wereldwijde emissies zullen moeten pieken in 2025, waardoor bijvoorbeeld ook China en India hun uitstoot sneller moeten afbouwen. Daarnaast eist de EU een einde aan inefficiënte subsidies op fossiele brandstoffen en jaarlijkse rapportages over het uitfaseren van kolencentrales.

,,De creatie van zo’n fonds is niet de heilige graal om de problemen van zuidelijke landen op te lossen”, laat een ingewijde bij de onderhandelingen weten. ,,Maar de EU heeft hiermee wel een ferme stap gezet. Het is nu de vraag hoe met name China en de Verenigde Staten zullen reageren.”

Nils Mollema, specialist klimaatrechtvaardigheid van de ngo ActionAid, is voorzichtig optimistisch. ,,Het voorstel van de EU is duidelijk een stap de juiste kant op. Het is goed om te zien dat de EU erkent dat er tekortkomingen zijn in het huidige financiële systeem om klimaatschade aan te pakken.” De focus op alleen kwetsbare landen baart Mollema wel zorgen. ,,Het laat kwetsbare gemeenschappen in andere ontwikkelingslanden zonder mogelijkheid tot wederopbouw na een klimaatramp.”