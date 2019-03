Explosievendienst haalt plofkraakspullen en zwaar vuurwerk uit woning

Er lagen zoveel cobra’s 6 (illegaal vuurwerk) in het huis dat het gevaarlijk was voor de omgeving. Ⓒ Politie Amsterdam

AMSTERDAM - In een woning in Amsterdam heeft de politie een grote hoeveelheid spullen in beslag genomen waarmee plofkraken gepleegd kunnen worden. Er lagen zoveel cobra’s 6 (illegaal vuurwerk) in het huis dat het gevaarlijk was voor de omgeving en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) erbij werd gehaald.