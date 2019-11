Witte Huis publiceert gesprek Trump en Zelenski

Het tweede telefoongesprek tussen Trump en Zelenski op 25 juli heeft tot een storm van verontwaardiging geleid onder de tegenstanders van Trump. Hij vroeg Zelenski onderzoek te gaan doen naar de rol van de vooraanstaande Democraat Joe Biden en diens zoon Hunter in de jaren 2014-2016 in Oekraïne. Dit is volgens de Democraten in het Huis van Afgevaardigden machtsmisbruik en zij willen Trump daarom afzetten.

Vrijdag is de tweede dag van openbare hoorzittingen over het instellen van hun onderzoek naar de rechtvaardiging voor een afzettingsprocedure. De door Trump aan de kant geschoven Amerikaanse ambassadeur in Kiev, Marie Yovanovitch, wordt vrijdag gehoord.