Dader schietpartij in Duitse collegezaal wilde mogelijk wraak

De schutter, een biologiestudent zonder strafblad, opende het vuur in een volle collegezaal. Hij had twee vuurwapens bij zich en meer dan honderd patronen. Het Openbaar Ministerie zei dat er geen aanwijzingen waren voor een politiek motief. Ook wist niemand wat hij van plan was.

Het OM kondigde verder aan een strafrechtelijk onderzoek te beginnen tegen de eigenaar en een medewerker van een wapenhandel in Wenen. De schutter had in de Oostenrijkse hoofdstad zijn arsenaal aangeschaft. Volgens het OM kan hun wegens nalatigheid dood door schuld en het toebrengen van lichamelijk letsel ten laste worden gelegd.