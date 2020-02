Nederland met ‘fietsdoden’ op tweede plek

Het aantal fietsdoden schommelt in Nederland al jaren rond de 200 per jaar, becijfert ook het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal fietsers dat is overleden is sinds 2017 wel flink gestegen. Dat jaar ging het om 206 slachtoffers. In 2018 waren het er al 228.

Complimenten

Alleen in Ierland vielen relatief gezien meer doden. Desondanks krijgt ons land van directeur Graziella Jost van de Raad wel complimenten over zijn aanpak. ,,Sommige landen in de EU, vooral Nederland en Denemarken, laten zien hoe het beter kan. Als zij daarin slagen, kunnen andere landen in Europa het ook.”

De uitkomsten tonen dat er ruim 50.000 voetgangers en bijna 20.000 fietsers omkwamen op Europese wegen tussen 2010 en 2018. Daarmee is de verkeersveiligheid er vrijwel niet beter op geworden ten opzichte van de jaren ervoor.

99 procent

Zeker 99 procent van de doden onder voetgangers en 83 procent van de doden onder fietsers vielen na een botsing met een motorvoertuig. Het onderzoek wijst ook uit dat de helft van alle overledenen 65 jaar of ouder waren.

Het rapport adviseert Europese landen meer maatregelen te nemen om het aantal doden te verminderen. Onder andere door in infrastructuur voorrang te geven aan vervoer te voet, per fiets en openbaar vervoer in plaats van de auto. En om te werken aan maximale snelheden van 30 kilometer per uur in gebieden waar veel wordt gelopen en gefietst.