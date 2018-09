’Het spoor moet veiliger’

Ⓒ Hollandse Hoogte

Op de eerste zaterdag van augustus eindigde het jonge leven van onze neef (31) op tragische wijze door een noodlottige aanrijding met een trein. Hij was op de fiets. Onoplettendheid, jeugdige overmoed? Het antwoord zullen we nooit weten. Een drama voor zijn ouders, broer en zussen, familie en vrienden, maar ook voor de machinist, hulpverleners en toeschouwers. Alles wat ProRail in het werk kan stellen om overwegen veiliger te maken juich ik toe.