Jonge kinderen maanden aan lot overgelaten, moeder spoorloos

De vader van een van de kinderen, die in Californië woont, had in de gaten dat er iets mis was. Hij schakelde daarop de politie in waarna hij samen met de politie naar het huis ging waar de kinderen verbleven. Volgens Amerikaanse media bleken ze al twee maanden alleen te zijn.

Volgens een politiewoordvoerder was er nauwelijks eten in huis op een paar gedroogde bonen en een paar kruiden na. „Een kind van twaalf kan niet voor langere tijd voor een 3-jarige zorgen. Dat is gevaarlijk, zeker anderhalve maand lang”, aldus de politie-woordvoerder.

Onderzoekers

Het 12-jarige meisje zou volgens de onderzoekers niemand hebben durven te vertellen dat zij en haar broertje alleen thuis waren achtergelaten, omdat ze bang was dat haar vader haar weg zou halen en haar broertje alleen achter zou blijven.

De kinderen zijn nu bij hun oma ondergebracht, waar ook een derde kind, een 14-jarig meisje, woont. Zij was een maand daarvoor al van huis weggelopen.

Bekijk ook: Kinderen in Oostenrijkse wijnkelder ontdekt

De moeder is nog steeds spoorloos en wordt door de politie gezocht. Er is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Ze wordt verdacht van het in de steek laten van haar kinderen zonder de intentie om terug te keren.