Tata Steel steekt 100 miljoen euro in aanpak stofuitstoot

In het plan wordt ook de al bestaande aanpak van grafietoverlast meegenomen. Daarnaast gaat Tata iets doen tegen de stofuitstoot van slakverwerker Harsco, op hetzelfde terrein.

Omwonenden, met name in Wijk aan Zee, klagen al lange tijd over de uitstoot van Tata en Harsco. Het staalbedrijf is al diverse malen beboet en moet intussen per overtreding een dwangsom van 25.000 euro betalen.

Maatregelen

Tata heeft al verschillende maatregelen genomen, waaronder het vertragen van het productieproces. Ook kunnen de staalslakken langer afkoelen, zodat er minder grafiet vrijkomt bij het kiepen. Hierdoor is de overlast volgens het concern al duidelijk afgenomen. Verder wordt een productiehal overkapt.