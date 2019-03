Kabinet kijkt naar eigen rekenmodel stekkerbolides

Op dit model is de laatste maanden veel kritiek ontstaan. Zo onderschatte het rekenmodel de verkoop van elektrische auto’s, waardoor voordeeltjes van de overheid veel vaker werden gebruikt dan verwacht. De achterliggende cijfers zijn geheim, omdat het rekenmodel eigendom is van onderzoeksbureau Revnext.

Staatssecretarissen Snel (Financiën) en Van Veldhoven (Infrastructuur) hebben onder grote druk van de Tweede Kamer met het bedrijf uit Rotterdam afgesproken dat ze meer openheid van zaken geven. Het rekenmodel is ook gebruikt voor de omstreden autoplannen in het klimaatakkoord van Ed Nijpels.

Revnext gaat onder andere een ’achtergronddocument’ maken bij de berekeningen. Ook komt de consultant achter het model naar de Tweede Kamer voor een mondelinge toelichting. De twee D66-bewindslieden blijven het rekenmodel wel gebruiken. Ze vinden het nog steeds het „best beschikbare model.”

Transparantie

Juist het gebrek aan transparantie zorgt voor veel kritiek binnen en buiten het Binnenhof. Wetenschappers kunnen de achterliggende cijfers niet controleren, maar politici die de regering controleren dus ook niet. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt maakt zich daar al maandenlang boos over.

De christendemocraat is blij dat het kabinet gaat kijken naar een alternatief model: „Ik hoop dat het er zo snel mogelijk is.” Binnenkort is er een debat in de Tweede Kamer over de rekenmethode.