’Ultieme oplichter’ Robert Hendy-Freegard uit Netflix-documentaire opgepakt in België

Robert Hendy-Freegard kreeg de politie eind augustus over de vloer in zijn woning in Frankrijk omdat hij een illegale kennel met bijna 30 honden runde met zijn partner Sandra Clifton. Die controle verliep echter niet zoals verwacht. Want de man probeerde weg te vluchten toen gevraagd werd mee te gaan naar het commissariaat. Hendy-Freegard sprong in zijn wagen en vluchtte. Maar tijdens het wegrijden reed hij twee agenten aan. Een ervan moest in het ziekenhuis verzorgd worden.

Sindsdien was er een opsporingsbevel en werd er ook een onderzoek geopend naar poging tot doodslag op een ambtenaar, waarvoor een gevangenisstraf van maximaal 30 jaar kan gevraagd worden. De man is afgelopen vrijdag, na een vlucht van acht dagen, in ons land gevat. „De persoon en de wagen waren geseind op grond van een Europees aanhoudingsbevel na wat er gebeurd was in Frankrijk. Dankzij het grensinformatienetwerk wisten we dat die wagen geïntercepteerd moest worden”, zegt Gilles Blondeau van het parket.

„Vrijdagavond heeft een patrouille uit Oost-Vlaanderen de man kunnen pakken in Groot-Bijgaarden. Hij wordt vandaag nog voorgeleid voor de onderzoeksrechter en zal dan verhoord worden. Dan zal duidelijk worden of hij al dan niet wordt aangehouden.” De man was volgens Blondeau alleen in de wagen. Of hij uitgeleverd zal worden aan Frankrijk, zal afhangen van de beslissing van de rechter in ons land.

Netflix-documentaire

Maar Robert Hendy-Freegard was al geen onbekende. In zijn thuisland - waar hij de bijnaam „Master of Puppets” krijgt - staat hij bekend als de „ultieme oplichter.” Van 1990 tot 2002 deed hij zich voor als een MI5-spion om vrouwen op te lichten, terwijl hij werkte in een bar en als autoverkoper. Hij zette de vrouwen psychologisch zwaar onder druk. In totaal slaagde hij erin maar liefst één miljoen pond af te pakken van verschillende slachtoffers. Zijn verhaal is sinds begin 2022 ook te zien op Netflix. In de documentaire The puppet master: hunting the ultimate conman vertellen onder meer de kinderen van de vrouw, die wellicht zijn partner is, hoe ze verdwenen is nadat ze hem had ontmoet.

De man werd in 2005 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor ontvoering, bedrog en diefstal maar hij ging in beroep tegen die veroordeling en kwam in 2009 al vrij. Hij is ook bekend als David Hendy en David Clifton.