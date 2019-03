Stel opgepakt vanwege seks in reuzenrad

Michael Mathisen en Lauren Wilder zullen zich hun vrijpartij op grote hoogte nog lang heugen. Ⓒ Hamilton County Sheriff's Office

Cincinatti - Bezoekers van het dik 50 meter hoge SkyStar Wheel overwinnen in de regel hun hoogtevrees om beloond te worden met een prachtig uitzicht over de stad waar het reizende reuzenrad staat opgesteld. In Cincinatti echter werden de inzittenden ’beloond’ met een vrij uitzicht op een stomende sekspartij in een van de gondels.