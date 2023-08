Dure dorstlesser: makelaar geschorst en krijgt 15.000 dollar boete nadat hij melk drinkt uit koelkast klant

Lokale makelaar Mike Rose werd zaterdag 16 juli op camera vastgelegd terwijl hij in het huis van Lyska Fullerton bezig was met voorbereidingen om het huis aan potentiële kopers te laten zien. Op de beelden is te zien dat hij, terwijl hij in de keuken is, de koelkast opent. Hij haalt er een pak melk uit en neemt rechtstreeks uit het pak een slok. „Ik was echt geschokt. Geschokt dekt de lading niet eens. Het was gewoon ongeloof”, zei Fullerton na het zien van de beelden van haar Ring-camera tegen lokale nieuwsoutlet CFJC Today.

Tekst gaat verder onder de video.

Armleuning

Volgens Fullerton is het niet de eerste keer dat een bezoek van Rose niet helemaal soepel verlopen is. Bij een eerder bezoek zou Rose al een kijkje hebben genomen in de koelkast en zou hij ook nog per ongeluk een armleuning van haar bank hebben gebroken.

Rose en zijn werkgever hebben verklaringen opgestuurd naar CFJC Today. Rose zegt daarin zijn oprechte excuses aan te willen bieden voor zijn daden. „Ik nam de zeer ongelukkige en zeer ongebruikelijke beslissing om melk te drinken uit de koelkast van de huiseigenaar. Ik heb dit soort dingen nog nooit eerder gedaan en ik zal dit ook nooit meer doen.” Royal LePage Realty zegt in gesprek te zijn geweest met Rose en hem te hebben geschorst zolang het onderzoek loopt.

Fullerton heeft een klacht ingediend bij de betreffende vereniging voor makelaars.