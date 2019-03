Vrouw bevalt van baby na drie maanden in coma

Salvador werd in de 32e week van de zwangerschap ‘gehaald’ omdat de toestand van zijn moeder aanmerkelijk verslechterde. Voordien overleefde het ventje 13 weken in de baarmoeder van zijn ten dode opgeschreven moeder.

Catarina Sequeira (26) kwam voor haar land uit als kanoster en leed al sinds haar kinderjaren aan astma, zo schrijft de BBC. Na een zeer zware astma-aanval in de negentiende week van haar zwangerschap werd ze eind vorig jaar in een kunstmatige coma gebracht. Echter, haar toestand verslechterde snel en op Tweede Kerstdag werd ze hersendood verklaard. In de weken die volgden werd de jonge vrouw in leven gehouden om haar baby de beste kansen te geven.

Die beslissing, waar de vrouw zelf dus geen zeggenschap meer in kon uitoefenen, komt voort uit de Portugese donorwetgeving, die stelt dat je automatisch donor bent, tenzij je aangeeft dat niet te willen. Volgens de wet was Catarina dus orgaandonor en volgens artsen betekent dat niet alleen dat je een long of een lever kunt afstaan, maar ook ‘jezelf, zodat een ander kan leven’.

De vader van Salvador wilde het kind graag geboren laten worden. De veel te vroeg geboren baby wordt verpleegd in een gespecialiseerd ziekenhuis en begint volgens artsen ’op eigen kracht te ademen’.