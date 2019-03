Astronaute groeit in de ruimte, past niet meer in pak

Balen voor Anne McClain. Sinds ze in december het ruimtestation bereikte, groeide ze maar liefst vijf centimeter. Ⓒ NASA

HOUSTON - De allereerste ruimtewandeling vanuit het internationale ruimtestation ISS met alleen vrouwelijke astronauten is op het laatste moment afgeblazen. De Amerikaanse Anne McClain bleek in de ruimte te zijn ’gegroeid’ en paste niet meer in haar ruimtepak.