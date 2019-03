AKP onder druk

Erdogan spreekt zijn aanhang toe in Istanbul. Ⓒ EPA

ISTANBUL - De grote vraag is of bij de lokale verkiezingen morgen in Turkije de islamitische partij AKP van president Erdogan zijn macht weet te behouden. Erdogan wint normaal gesproken altijd verkiezingen. Maar door de economische crisis die Turkije teistert is de uitslag in belangrijke steden zoals de metropool Istanbul en de hoofdstad Ankara uiterst onzeker.