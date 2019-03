Trump viert zijn overwinning

Chris Peschki genoot als zoveel aanhangers van Trump’s rede in Grand Rapids deze week. Hij verwacht dat Trump zijn belofte om Hillary Clinton achter tralies te zetten, gaat waarmaken. Ⓒ Foto De Telegraaf

WASHINGTON - „Na drie jaar van leugens, verdraaiingen en laster, is de Rusland-hoax eindelijk dood. De samenspanningswaanzin is over.” Een luid gejuich gaat op. Trump is ontketend tijdens zijn eerste campagnebijeenkomst sinds hij, naar eigen zeggen, helemaal is vrijgepleit in het Mueller-onderzoek.