Jan van Zanen voorgedragen als burgemeester Den Haag

De gemeenteraad vergaderde vanaf half acht tot circa tien uur besloten in het Haagse Theater Diligentia over de twee burgemeesterskandidaten, waarna er werd gestemd. Vooraf moesten de raadsleden hun tassen, jassen en mobieltjes inleveren zodat niets naar buiten zou lekken. In de geluidsdichte zaal werden de kandidaten op anderhalve meter afstand besproken.

De naam van Van Zanen had niemand zien aankomen. De VVD’er is sinds 2014 de burgemeester van Utrecht. In de periode 2003 -2008 was hij landelijk voorzitter van de VVD. Daarnaast was Van Zanen ook burgemeester van Amstelveen (2005-2013). Sinds 2015 is hij voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

’Toegankelijk’

Mikal Tseggai, lid van de vertrouwenscommissie namens de PvdA, legt uit waarom Van Zanen eruit sprong. „Hij is een goede bestuurder en heel toegankelijk.” Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij en de vertrouwenscommissie denkt ’dat ze in Utrecht flink zijn geschrokken, maar Den Haag kan zo’n zwaargewicht heel goed gebruiken’. „Hij was onze absolute nummer 1. Jan van Zanen is een échte burgemeester. Voor hem was dit een buitenkans. In Utrecht is hij gepokt en gemazeld en Den Haag biedt een nieuwe uitdaging.”

Waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag is blij met deze uitkomst. „De afgelopen heeft hij maanden nauw samengewerkt omdat zij beiden voorzitter zijn van de Veiligheidsregio. Ik heb hem nog niet gesproken, maar ik heb hem nu gebeld om hem te feliciteren.”

VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf vindt het fijn dat er in zo’n bijzondere tijd toch volgens planning zo’n geschikte kandidaat gevonden is. „Voor de Haagse VVD was het erg belangrijk dat de nieuwe burgemeester een goede en voortvarende voorzitter is, een echt boegbeeld voor de stad is en ervaring heeft op het gebied van openbare orde en veiligheid. Met zijn staat van dienst hebben wij er alle vertrouwen in dat Jan van Zanen de juiste persoon op deze plek is.”

Zwaargewicht

De gemeenteraad zocht naar een bestuurlijk zwaargewicht met ervaring op het gebied van openbare orde, maar ook met een groen-geel hart. Een delegatie van raadsleden vormde de vertrouwenscommissie. Chris van der Helm (VVD) was de voorzitter. Daarnaast bestond de selectiecommissie uit Arjen Dubbelaar (Hart voor Den Haag), Birgül Özmen (D66), Mikal Tseggai (PvdA), Mariëlle Vavier (GroenLinks), Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) en Robin Smit (Partij voor de Dieren). Wethouder Saskia Bruines (D66) was adviseur van de vertrouwenscommissie.

23 sollicitanten

In totaal solliciteerden 23 personen op de functie van Haagse burgervader: 19 mannen en 4 vrouwen. De jongste sollicitant was 23 jaar en de oudste 63 jaar. Bert Blase, burgemeester Heerhugowaard, maakte zijn sollicitatie bekend, evenals de fractievoorzitter van Hart voor Den Haag, Richard de Mos. Zij lieten halverwege mei al weten dat zij niet verder kwamen in de procedure.

Allerlei namen circuleerden vervolgens rond: Liesbeth Spies (burgemeester van Alphen aan de Rijn), voormalig D66-voorman Alexander Pechtold, Marja van Bijsterveldt (burgemeester van Delft), John Jorritsma (burgemeester Eindhoven), oud-premier Jan Peter Balkenende, Sander Dekker (oud-wethouder van Den Haag en nu minister voor Rechtsbescherming) en Jeroen Dijsselbloem (voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid).

Remkes stopt per 1 juli

Johan Remkes werd in oktober 2019 benoemd als waarnemend burgemeester, nadat burgemeester Pauline Krikke haar ontslag indiende na een vernietigend rapport over de vonkenregen op Scheveningen na de jaarwisseling van 2018/2019. Al direct na zijn aanstelling werd duidelijk dat Remkes tot 1 juli aan zou blijven als waarnemer.

Het voorstel van de gemeenteraad wordt overhandigd aan de minister van Binnenlandse Zaken, die het bespreekt in de ministerraad. Als die instemt met de voordracht, benoemt de koning de nieuwe burgemeester voor zes jaar. Daarna wordt een datum voor de benoeming bepaald. In de regel sluit de ministerraad zich aan bij de voorkeur van de gemeenteraad.