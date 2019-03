Schietpartij in De Meern, man gewond

Dat gebeurde even voor kwart over tien. Hulpdiensten rukten massaal uit nadat de schietpartij had plaatsgevonden. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen maar deze kwam niet ter plaatse. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Het schietincident zou zich hebben voorgedaan ter hoogte van DN Restaurations. Het gebied is door de politie afgezet. Over een dader en een eventueel motief is nog niets bekend.