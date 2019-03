’Afbouwen zorg eist tol’

Anne Faber werd na een zoektocht dood gevonden, vermoord door Michael P. Hij kon tot zijn gruwelijke daad komen door een opeenstapeling van fouten. Ⓒ foto Hollandse Hoogte

Amsterdam - De opeenstapeling van blunders bij het detentieverloop van moordenaar Michael P. is grotendeels terug te voeren naar de bezuinigingsgolf in 2012. Dat stelt rechtswetenschapper Jan Brouwer. „Zo is de klinische zorg aanzienlijk afgebouwd. Mensen die voorheen rijp waren om opgenomen te worden, komen nu niet meer binnen.”