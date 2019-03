Hulp voor IS-bruid

Justitie treedt hard op bij dergelijke ’terughaalacties’, die worden gezien als strafbare steun aan een terroristische organisatie.

Hoeveel geld het duo daadwerkelijk heeft opgehaald voor oorlogsweduwen en wezen is onzeker. Wel staat vast dat de rechter hard oordeelt in zaken waarin vanuit Nederland geld naar Syrië wordt gestuurd. Dat bleek deze week uit de vonnissen in een reeks zaken rond terreurfinanciering.

Geld dat uit medelijden wordt verstuurd, kan namelijk ook voor terreur worden gebruikt.

