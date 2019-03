Vluchtelinge (7) stierf aan streptokokken

Na haar dood kwamen vragen over de omgang met vluchtelingen uit Zuid-Amerika door de Amerikaanse grenspolitie. Er was kritiek dat het meisje niet voldoende water had gekregen maar de autoriteiten wijzen dat af.

Het meisje maakte met haar vader deel uit van een groep van 163 migranten die illegaal de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten waren overgestoken. Volgens de Washington Post verbleef het meisje al acht uur in een opvangcentrum van de grenspolitie in Lordsburg, in de staat New Mexico, toen ze stuiptrekkingen kreeg. Ze overleed later in het ziekenhuis.