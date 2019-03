Georgia (VS) verbiedt abortus bij hartslag

De verwachting is dat Kemp dat moeiteloos gaat doen. „Georgia hecht waarde aan het leven, we komen op voor de onschuldigen en spreken voor degenen die niet voor zichzelf kunnen spreken”, twitterde de gouverneur nadat het Huis van Afgevaardigden van de staat de wet met 92 voor en 78 tegen had aangenomen.

Momenteel is het in Georgia mogelijk om tot twintig weken van de zwangerschap abortus te laten plegen. De nieuwe wet zou betekenen dat na ongeveer vijf tot zes weken abortus is verboden. De staten Iowa, Kentucky, Mississippi en Tennessee hebben al eerder een dergelijke wet aangenomen.