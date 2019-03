Wilde achtervolging naar en in Antwerpen

ANTWERPEN - De Belgische politie heeft bij een wilde achtervolging op de weg naar en de weg rond Antwerpen het vuur geopend op voortvluchtigen in een keihard rijdende auto. De achtervolging van de vermoedelijk gestolen auto begon al in Nederland. Op weg naar Antwerpen haalden volgens Belgische media de voortvluchtigen snelheden tot 180 kilometer per uur.