Tijd dat koeien massaal op stal stonden voorbij

LAGE MIERDE - Het eerste kwartier is het springen en hollen. Nederlandse koeien genieten deze dagen massaal van het begin van de weidegang. En het goede nieuws: de trend dat steeds meer boeren hun koeien jaarrond in de stal laten staan, is definitief gebroken.