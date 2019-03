Politie baalt van hype: wodka in zonnebrand

Amerikaanse tieners gaan ieder jaar dolgraag op ’spring break’, een lentevakantie voor studenten. Degenen die onder de leeftijdsgrens van legaal alcoholgebruik zitten, moeten op het strand geheelonthouder zijn. Dat lukt nauwelijks; ze proberen allerhande trucjes om wél te drinken maar niet op te vallen bij voorbijlopende agenten.

De nieuwste methode: sterke drank in zonnebrand-tubes. Agenten hebben het echter in de smiezen gekregen. „Wodka in zonnebrand verstoppen lukt alleen als je niet een agent laat zien dat je eruit drinkt...”, schrijft de politie triomfantelijk.

De betrapte tieners lijken niet alleen. Hetzelfde type ’zonnebrand’-fles wordt op eBay verkocht met als bijschrift dat ze ’zijn ontworpen om te lijken op echte zonnebrand, zodat je ze kunt vullen met je favoriete likeur’. Een vermomde bidon, dus.

Op Facebook wordt gegniffeld om het voorval, hoewel ook de studenten enig amateurisme wordt toegedicht. „Sukkels. Ze zouden het gewoon in flesjes water moeten doen, zoals wij.”