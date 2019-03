Poema’s vallen kind aan in Canadees dorp

Niet een van de poema’s uit het verhaal. Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

VANCOUVER - Meerdere poema’s hebben in een dorp op Vancouver Island een jong kind aangevallen. Canadese media meldden dat het kind in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht. De geschrokken burgemeester van het dorp Lake Cowichan zei dat de poema’s midden in het dorp toesloegen.