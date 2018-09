EU staat paraat voor hulp aan orkaangebied

Lidstaten kunnen een beroep doen op het fonds in het geval van een grote natuurramp. In dit geval zouden Nederland en Frankrijk dat kunnen doen als de schade op de Caribische eilanden is geïnventariseerd. Sinds 2002 hebben 24 Europese landen in totaal meer dan 5 miljard euro ontvangen voor 76 rampen.

Het Europese coördinatiecentrum voor rampenbestrijding en de humanitaire hulpkantoren in de Caribische regio volgen de ontwikkelingen nauwlettend. Zij staan in contact met de landen die bereid zijn bijstand te verlenen. In Haïti en de Dominicaanse Republiek zijn experts aanwezig, aldus de Europese Commissie. Zo nodig kan extra personeel worden ingezet.

„Heel ons hart is bij de slachtoffers en de mensen die zijn getroffen door orkaan Irma”, aldus EU-buitenlandchef Federica Mogherini.