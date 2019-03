Tunnel naar Belgische bank ontdekt, bankroof vermeden

Het Belfius-filiaal aan de Sint-Juliaanskerklaan in Oudergem. Ⓒ Google Maps

Oudergem - In de Brusselse gemeente Oudergem hebben autoriteiten een bankroof weten te vermijden. Volgens de Franstalige krant La Capitale poogden de daders via een aangrenzende woning een tunnel te graven naar een bankfiliaal, maar moesten zij hun praktijken staken toen een buurman klaagde over geluidsoverlast. Vooralsnog is er niemand opgepakt, het onderzoek loopt nog.