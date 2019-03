Verdachte Rotterdamse schietpartij zit op Curaçao

De politie meldde zaterdag dat de verdachte binnenkort voor vervolging naar Nederland wordt overgebracht. Justitie onderzoekt zijn precieze rol bij het schietincident. In de zaak is eind februari in Limburg al een 24-jarige verdachte aangehouden. Die zit nog steeds vast.

Door de schietpartij op de Rechthuislaan op 28 oktober vorig jaar kwam de 32-jarige Dairon Alberto om het leven. Er werden tientallen kogels vlak achter elkaar op straat afgevuurd, vermoedelijk met automatische wapens. Daarbij werden ook een café en geparkeerde auto's geraakt.

De dodelijke schietpartij was mogelijk een vergelding voor een eerdere liquidatie.

