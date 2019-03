Hoogleraar daagt ’klimaat-alarmist’ Rotmans uit

Emeritus hoogleraar Guus Berkhout van de TU Delft wil graag in debat over klimaatverandering en klimaatbeleid. Ⓒ Anko Stoffels

AMSTERDAM - Klimaatwetenschapper Jan Rotmans heeft de uitdager binnen waar hij impliciet naar solliciteerde in zijn interview in De Telegraaf van zaterdag. Emeritus hoogleraar Guus Berkhout van de TU Delft wil graag met Rotmans in debat over klimaatverandering en klimaatbeleid.