Dierenbeul brengt duif in gevaar met plakband

Medewerkers vermoeden dat het expres is gebeurd. „We werden gebeld over een duif die niet kon wegvliegen”, vertelt een medewerker aan NH Nieuws. „Dat gebeurt wel vaker, als postduiven vermoeid zijn. Maar bij deze bleken allebei de vleugeltjes met huis-tuin-en-keukenplakband dichtgeplakt te zijn.”

„Ik werk hier al 35 jaar en heb dit nog nooit meegemaakt. Eerst dachten we dat er een vleugeltje was afgetapet vanwege een breuk, maar toen bleek de andere kant ook vastgeplakt te zitten. We hebben daarom sterk de indruk dat dit gaat om een mishandeling.”

De medewerker noemt het ’bizar’ en geeft aan dat het misschien om een kwajongensstreek gaat, van jongeren die niet beseffen waarmee ze bezig zijn. De duif is door het voorval overigens niet gewond geraakt. „We hebben de tape heel voorzichtig verwijderd en we laten ’m nu hier rusten. Maandag gaan we kijken of we de eigenaar kunnen vinden.”