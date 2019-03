Man bestormt auto paus bij bezoek Marokko

Duizenden Marokkanen waren uitgelopen voor de aankomst van de paus. Ⓒ AFP

RABAT - Tijdens het bezoek van paus Franciscus aan Marokko is een man tegengehouden die hard richting de auto waarin de paus zat kwam aflopen. Op televisiebeelden is te zien hoe veiligheidsmedewerkers de man weten te overmeesteren terwijl hij nog op slechts enkele meters afstand van het pauselijk voertuig is.