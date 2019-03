Donald Trump ’speelt altijd vals met golf’

Van de laatste 19 Amerikaanse presidenten waren er 16 wel eens op de golfbaan te vinden. Maar geen van hen speelde zo goed als Donald J. Trump, zegt Donald J. Trump. En dat zou wel eens bezijden de waarheid kunnen zijn, want „Donald Trump speelt vals zoals Michael Phelps (de beste olympiër ooit) zwemt: op het allerhoogste niveau. Hij speelt vals als mensen kijken en hij speelt vals als mensen niet kijken. Hij speel vals of je het nu leuk vindt of niet, want zo speelt hij nu eenmaal golf”, zegt Reilly tegen de New York Post.

Reilly was voorheen columnist voor Sports Illustrated en liep zelf ook wel eens met Trump over de golfbaan. Voor zijn boek sprak hij met tientallen golfers die met Trump hebben gespeeld, over de presidentiële streken op de baan. En daarbuiten, want Trump claimt een golfhandicap te hebben van 2.8. Dat is beter dan de huidige handicap van Jack Nicklaus (3.4), de beste golfspeler ooit.

Het interesseert de president niet met wie hij speelt: hij speelt vals. In een rondje met onder anderen Tiger Woods sloeg hij een bal in het water en toen hij zich er van vergewist had dat de anderen dat niet hadden gezien, pakte hij een andere bal. Die sloeg hij ook in het water…

Ⓒ AFP

Alternative rules

Ook acteur Samuel L. Jackson maakte kennis met de alternatieve spelregels van Trump. „We zagen hem een afzwaaier produceren die in het meer belandde en zijn eigen caddy beweerde dat hij de bal had gevonden!” Die caddy is een wonder, want meer medespelers van Trump constateerden dat hoever de bal ook het bos in was gevlogen, hij bleek uiteindelijk altijd midden op de fairway te zijn geëindigd.

"Donald heeft jouw bal opgepakt en in de bunker gegooid. Ik zag het hem doen"

Trump speelde niet alleen vals met zijn eigen bal, het verhaal doet ook de ronde dat hij de bal van zijn tegenspelers wel eens verplaatste. Voormalige ESPN-presentator Mike Tirico vond zijn bal eens terug in een bunker, terwijl hij vrij zeker wist dat hij op de green bij de hole had moeten liggen. Het raadsel werd later opgehelderd door Trumps caddy: „Donald heeft jouw bal opgepakt en in de bunker gegooid. Ik zag het hem doen.”

Overigens is Trump een verre van beroerde golfer, zeggen ook de mensen die met hem speelden. Zeker voor iemand van zijn leeftijd (72) slaat hij een aardige bal. Hij oefent dan ook veel. Hij liet in het Witte Huis een simulator installeren.