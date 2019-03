Let op: uurtje korter slapen, het wordt zomertijd!

De halfjaarlijkse bijstelling van de klok staat al jaren onder druk. Onze biologische klok loopt gelijk met de wintertijd. Onderzoekers zijn er niet over uit of we schade oplopen door de zomertijd aanhouden. Verschillende onderzoeken zeggen van wel, maar andere zeggen dat we meer zonuren hebben en daardoor meer vitamine D aanmaken.

Zomertijd werd in 1980 Europees ingevoerd zodat we minder energie zouden verbruiken. Het was immers langer licht. Dat argument gaat niet meer op. Sinds 2001 wisselen de lidstaten op hetzelfde moment.

Binnen de EU is er geen overeenstemming over hoe nu verder te gaan met zomer- en wintertijd. De Europese Commissie wilde de wisseling afschaffen, maar vond geen meerderheid bij de lidstaten.

De zomertijd duurt tot 27 oktober. Dan gaat de klok weer een uurtje terug.