Gemeentebestuur weet niets van Koningsdagboete

Dat blijkt uit een rondgang van RTV Utrecht. Coalitiepartij VVD noemt de dwangsom ’buitenproportioneel’ en vindt dat die van tafel moet. De partij heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld.

„Als dit geen 1 april grap is, is het een zeer kwalijke zaak. Dit kan toch niet? Je gaat toch geen kinderen bang maken met een boete van 25.000 euro, als ze per ongeluk aan een klasgenootje vertellen dat ze voor de koning mogen optreden”, zegt VVD-fractieleider Maarten Flikkema.

Ook GroenLinks, dat net als de VVD in het gemeentebestuur zit, wil weten wat er precies is afgesproken en noemt de boete overdreven.