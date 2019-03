Andre Kuipers geeft startsein voor Earth Hour

„En die aarde is alles wat we hebben. Op is op”, aldus astronaut André Kuipers. Hij is ambassadeur van het Wereld Natuurfonds (WNF), initiatiefnemer van Earth Hour. Kuipers deed om 20.30 uur in Amsterdam het licht uit bij de A’DAM Toren aan het IJ. „Het is best indrukwekkend om met een druk op de knop het licht van een heel gebouw uit te zetten.”

Ook bijvoorbeeld de Eiffeltoren in Parijs, Sydney Opera House in Australië, het Kremlin in Moskou en de piramides in Egypte werden of worden zaterdag zestig minuten in het donker gezet om mensen te doordringen van het belang van onze planeet.

Ook in Moskou ging even het licht uit Ⓒ REUTERS

„In totaal 2000 steden in 180 landen doen mee”, aldus Kuipers. „Als je eenmaal rond de aarde hebt gedraaid, zie je hoe klein en kwetsbaar die is. Het is belangrijk dat daar in de hele wereld aandacht voor wordt gevraagd.”

„Onze voorraden zijn beperkt”, waarschuwt Kuipers. „Straks hebben we de zeeën leeggevist en alle bossen weggepakt. We snijden in onze eigen vingers.”

Earth Hour begon twaalf jaar geleden in Sydney als kleinschalige actie om aandacht te vragen voor klimaatverandering.