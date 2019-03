Man onder tractor; overleden

Hulp mocht niet meer baten, de man is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. Over zijn identiteit en hoe het ongeluk kon gebeuren kan de politie nog niets zeggen.

In Expo Assen, voorheen de TT-Hall, was zaterdag het evenement Truck & Tractorpulling. Daarbij moeten trucks en trekkers een verzwaarde sleepwagen zo ver mogelijk vooruit zien te trekken. Het is niet bekend of de trekker in kwestie aan het evenement had meegedaan.