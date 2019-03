Caputova wint presidentsverkiezingen Slowakije

Haar opponent Maros Sefcovic van de regeringspartij Smer-SD erkende zijn nederlaag toen bekend werd dat Caputova 60 procent van de kiezers achter zich had gekregen. Op dat moment was iets minder dan 90 procent van de stemmen geteld. Het officiële eindresultaat wordt zondagmiddag bekendgemaakt.

Zuzana Caputova is vicevoorzitter van de in 2017 opgerichte politieke partij Progresívne Slovensko. Al in de eerste stemronde op 16 maart kreeg de 45-jarige milieuactiviste met 41 procent een duidelijke voorsprong op de 52-jarige Sefcovic, die tweede werd met bijna 19 procent. Caputova is voor vijf jaar gekozen.