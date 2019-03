Nederlandse jihadist niet welkom in Engeland

Riedijk is getrouwd met Shamima Begum, die haar Britse staatsburgerschap is kwijtgeraakt. Riedijk zit op dit moment in een Koerdische gevangenis in het noorden van Syrië. Zijn vrouw zit daar in een Koerdisch vluchtelingenkamp. Het stel kreeg drie kinderen, die alle drie zijn overleden, de jongste onlangs kort na de geboorte. Het duo zou naar Nederland willen komen.

De Arnhemmer Riedijk is in ons land bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel voor deelname aan een terroristische organisatie. Riedijk heeft in verschillende interviews gezegd dat hij niets wist van gruweldaden en martelingen van Islamitische Staat toen hij zich daar in 2014 bij aansloot. Ook zegt hij dat hij nooit met onthoofdingen te maken heeft gehad.