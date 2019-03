Spookrijder zorgt voor chaos op A7

De spookrijder werd na controle in het ziekenhuis aangehouden voor rijden onder invloed. Hoeveel hij had gedronken is nog niet duidelijk.

In de auto van de spookrijder zaten nog drie personen. Twee daarvan zaten op de achterbank en raakten ook gewond: een man van 45 uit Amsterdam en een 43-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats. De bijrijder van de verdachte, een man (20) uit Amsterdam, liep geen letsel op.

De twee voertuigen die bij het ongeluk betrokken waren, kwamen ieder op een andere weghelft terecht.

De snelweg werd tussen knooppunt Zaandam en afslag Zaanstad-’t Kalf in beide richtingen afgesloten. Rond 8.45 uur ging de weg weer open.