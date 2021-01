Nieuw proces voor verdachte Posbankmoord

Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.30 uur).

De Hoge Raad vond dat het hof Arnhem in eerste instantie niet voldoende heeft gemotiveerd waarom ’de verklaringsvrijheid van de verdachte niet was aangetast’. Souris R. werd in 2018 door het hof in Arnhem veroordeeld tot 18 jaar cel. De veroordeling tegen de tweede verdachte, Frank S., blijft wel overeind. Hij meldde zich in 2016 uit eigen beweging op een politiebureau. Ook hij kreeg van het hof 18 jaar cel.

Bekijk ook: Achttien jaar cel voor Posbankmoord

Wiegmink, een 44-jarige huisschilder, kwam op 20 januari 2003 niet terug van een rondje hardlopen in natuurgebied de Posbank, bij het Gelderse Rheden. Hij parkeerde zijn auto op de parkeerplaats Bloemers aan de Burgemeester Bloemersweg in het natuurgebied aan de Elberg op het Herikhuizerveld, beter bekend als de Posbank, bij Rheden. De daders zouden daar zijn auto van hem hebben willen stelen, om te gebruiken voor een overval. Hij zou hebben geweigerd, hetgeen hij met zijn leven moest bekopen. Daarna werd zijn lichaam in zijn auto vervoerd naar Erp (Brabant) waar auto en lichaam in brand werden gestoken.

Zijn verkoolde lichaam werd in Noord-Brabant, tachtig kilometer verderop, teruggevonden achterin zijn uitgebrande Opel. Het lukte de recherche niet de zaak op te lossen, waardoor de Posbankmoord een cold case werd. In 2016 dook echter een nieuw dna-spoor op, waarna de zaak werd heropend.

Undercoveragenten benaderden Souris R. en deden zich voor als criminelen. Hem werd voorgespiegeld dat hij mocht meedoen aan een lucratieve drugsdeal waarvoor hij 75.000 euro zou krijgen, maar dan moest hij eerst opbiechten hoe het zat met zijn betrokkenheid bij de Posbankmoord.

In de rechtszaal zei Souris R. dat zijn bekentenis stoerdoenerij was. De van oorsprong Canadese Mister Big-methode speelde ook een grote rol bij de zaak rond de moord op Patrick Drillenburg in Amsterdam in 2020. De aanpak is omstreden. Experts wijzen erop dat verdachten soms in de verleiding kunnen komen dingen te bekennen die ze niet gedaan hebben, omdat ze daar hun voordeel mee denken te kunnen doen.

Een ander aspect dat bij de zaak een rol speelt, is dat de maximale tijdelijke gevangenisstraf in 2003, het jaar van de moord op Wiegmink, nog 20 jaar was. Pas na 2006 konden er ook tijdelijke straffen tussen de 20 en 30 jaar worden opgelegd.