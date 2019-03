Trump: stop hulp Guatemala en Honduras

Trump zei een dag eerder dat de landen migranten naar de VS blijven sturen. Een golf van asielzoekers uit de drie landen heeft de afgelopen dagen geprobeerd de Verenigde Staten over de zuidelijke grens te betreden. Het ministerie gaf geen verdere details. Wel zei het dat het Congres er nog bij moet worden betrokken, omdat deze kennelijk moet instemmen met het stopzetten van de hulp. Het gaat om een bedrag van zo’n 700 miljoen dollar (ruim 620 miljoen euro).

Democratisch afgevaardigde Nita Lowey twitterde dat de stap om de hulp stop te zetten ’immoreel’ is en dat het de ’armoede en wanhoop bij de lokale bevolking alleen maar zal vergroten, waardoor de migratie juist gaat toenemen’.

Senator van New Jersey Bob Menendez noemde Trumps actie een ’roekeloze aankondiging’ en drong er bij Democraten en Republikeinen op aan het te verwerpen. „Amerikaanse buitenlandse hulp is geen liefdadigheidsinstelling, het bevordert onze strategische belangen en financiert initiatieven die Amerikaanse burgers beschermen”, zei Menendez in een verklaring.

„We hebben ze honderden miljoenen gegeven en ze doen er niets voor terug”, reageerde Trump, verwijzend naar de aanhoudende stroom vluchtelingen uit Zuid- en Midden-Amerika. Hij herhaalde zijn dreigement om volgende week de de Amerikaanse grens met Mexico te sluiten als Mexico de immigranten niet gaat tegenhouden. Een besluit met enorme gevolgen voor de wettelijke grensovergangen en dat mogelijk miljarden dollars aan handel gaat kosten.