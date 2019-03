Rotterdam staat stil bij Vergeten Bombardement

Bij de woorden bombardement en Rotterdam wordt al snel de link gelegd met de bommenregen van 14 mei 1940. Na dat bombardement capituleerde Nederland. Het tweede bombardement, bijna drie jaar later, was minder groot, maar heeft ook diepe sporen achtergelaten in de havenstad.

Zo’n 13.000 mensen raakte dakloos en 800 panden werden verwoest. Toch staat dat bombardement veel minder in het collectieve geheugen gegrift. Waarschijnlijk omdat het, net als in Nijmegen, een vergissing van de geallieerden betrof.

Op 31 maart 1943 werd de wijk Bospolder-Tussendijken in Delfshaven per ongeluk gebombardeerd door Amerikaanse bommenwerpers. Hun doel was de scheepswerf en machinefabriek van Wilton Fijenoord, waar torpedo-lanceerbuizen voor onderzeeboten werden gebouwd.

De herdenking van Het Vergeten Bombardement is op zondag 31 maart bij het monument in Park 1943. De plechtigheid begint om 13.15 uur en duurt ongeveer een uur.