Oekraïne kiest: komiek (41) grote kanshebber

Als niemand meer dan de helft van de stemmen krijgt, volgt een tweede ronde op 21 april. In peilingen staan de huidige president Petro Porosjenko en ex-premier Joelia Timosjenko met circa 17 procent op de tweede of derde plaats. Voor veel kiezers is de welig tierende corruptie het belangrijkste thema. Het land is een van de meest corrupte van Europa. Het land worstelt met zijn relaties met Rusland en hoopt op lidmaatschap van de EU, maar heeft grote economische problemen. Van de bestrijding van de corruptie is volgens veel kiezers onder Porosjenko niet veel terechtgekomen.

Porosjenko kwam in 2014 aan de macht na een door Europa en de VS gesteunde omwenteling, waarbij de pro-Russische president Viktor Janoekovitsj werd afgezet. Het leidde tot een bittere strijd in het op Rusland gerichte oosten van het land en tot de annexatie van het schiereiland de Krim door Rusland.

Oekraïne is groter dan Frankrijk en telt circa 42 miljoen inwoners. Het bruto binnenlands product per inwoner is circa 9200 dollar en het land is daarmee afgezien van Moldavië economisch het zwakste van Europa.

Bekijk ook: Clown aan kop in Oekraïne