Nederland en Rusland voor mensenrechtenhof over MH17

Het is voor het eerst dat Nederland voor een internationale rechter Ruslands aandeel in de vliegramp aan de kaak stelt. Het Straatsburgse hof moet niet alleen beslissen of het de Nederlandse klacht in behandeling neemt, maar ook klachten van Oekraïne over de Russische rol in het oorlogsgeweld in dat land. Rusland probeert het hof daarvan te weerhouden.

De rechters krijgen ook het verhaal van de nabestaanden van de MH17-slachtoffers te horen. Nabestaande Piet Ploeg wil in de paar minuten die hij mag spreken het hof schetsen hoe Rusland hun leven heeft ontwricht en dat nog altijd doet. „Niet alleen door het neerhalen van het vliegtuig, maar ook door hoe het land zich heeft gedragen in de nasleep daarvan. De leugens, de voortdurende ontkenningen.”

Ploeg vindt het „best spannend” dat hij in de rechtszaal tegenover een vertegenwoordiger van Rusland komt te staan, die zich meteen ook tegen Oekraïense aanklachten moet verweren. De confrontatie zou op elk ander ogenblik al beladen genoeg zijn, maar nu Oekraïne ieder moment een Russische aanval vreest is de spanning helemaal te snijden, memoreert hij.

’Belangrijke stap’

De hoorzitting, die om 09.15 uur begint, is „een belangrijke stap in het streven van Nederland naar gerechtigheid voor de slachtoffers en hun nabestaanden”, zegt minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken. De zaak is het derde spoor dat Nederland bewandelt om die gerechtigheid te krijgen. Ernaast loopt de strafzaak tegen de mannen die de fatale raket zouden hebben afgevuurd. Ook probeert Nederland om Rusland aansprakelijk te stellen voor de ramp, wat het land uiteindelijk voor het Internationale Gerechtshof zou kunnen brengen.