Dierenvriend Peter Koekebakker overleden

Peter Koekebakker, een Nederlandse antiekhandelaar die al jaren met zijn Zwitserse vrouw Madeleine in Spanje woonde, was de beheerder van het grote Prodéan-hondenopvangcentrum in La Linéa de la Concepción, tegenover Gibraltar, dat onder hoede staat van de Nederlandse Second Chance Foundation. Er verblijven gemiddeld 500 honden.

In de veertien jaar dat dit centrum nu bestaat slaagde deze onvermoeibare dierenliefhebber er met zijn Spaanse team en zijn vrijwilligers in om duizenden Spaanse honden via een adoptieprogramma bij Nederlandse, Duitse, Belgische en ook andere Europese gezinnen onder te brengen. Hij ving in La Linéa tevens andere dieren op.

Luchtbrug

In 2011 zette De Telegraaf samen met Koekebakker en ondersteund door Transavia en springruiter Jeroen Dubbeldam een publicitair uitgebreid begeleide luchtbrug op, waarmee in totaal 250 honden een nieuw onderkomen in ons land vonden. Regelmatig organiseerde de Second Chance Foundation, waarvan onder anderen Dubbeldam, Natasja Froger en Telegraaf-columnist Rob Hoogland ambassadeur zijn, in Nederland bijeenkomsten waar de geadopteerde honden en hun eigenaren samen met Koekebakker bijeenkwamen.

Peter Koekebakker werd enkele weken geleden met hartklachten in het ziekenhuis opgenomen.