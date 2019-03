Nog 33.700 gele hesjes op de been

In de hoofdstad Parijs waren er volgens de officiële cijfers 4000 betogers, onder meer op het Trocadéro-plein, met uitzicht op de Eiffeltoren. Ⓒ AFP

PARIJS - Zaterdag gingen in Frankrijk nog altijd 33.700 ’gilets jaunes’ (gele hesjes) de straat op om te protesteren tegen het regeringsbeleid. Dit meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken na de twintigste protestzaterdag van de beweging die op sociale media in oktober is opgedoken uit onvrede over de alsmaar zwaarder belaste brandstof. De regering van president Macron heeft als gevolg van het massale protest de klimaatbelasting op onder meer benzine en diesel snel weer ingetrokken.