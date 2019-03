Grensovergangen rond Gaza open na protesten

Voor 30 maart was er door Palestijnse actievoerders een ’mars van een miljoen’ mensen aangekondigd uit protest tegen de uitzichtloze situatie in de overbevolkte strook land. Volgens waarnemers waren er zaterdag 40.000 betogers. Drie of vier Palestijnen zijn doodgeschoten en honderden raakten gewond.

In de nacht van zaterdag op zondag zijn er projectielen vanuit de Gazastrook afgevuurd en hebben Israëlische tanks als reactie op posities van Hamas geschoten. Maar volgens beide partijen is de situatie relatief kalm. Egypte, dat Israël bijstaat bij de belegering van de strook, bemiddelt tussen Hamas, dat de Gazastrook leiding geeft, en de regering van Israël om erger te voorkomen. Een week geleden trof een raket vanuit de Gazastrook een woning in een dorp ten noordoosten van Tel Aviv en raakten zeven mensen gewond. Daarmee dreigde een escalatie.

Sindsdien was de Gazastrook weer op slot, maar zondag is de overgang Erez in het noorden van de strook geopend voor personen met pasjes die ze toestemming geven om bijvoorbeeld te kunnen gaan vissen voor de kust, berichtte Haaretz. Ook zijn er zondag Egyptische bemiddelaars via deze opening in de hekken uit Gaza teruggekeerd. Aan de zuidkant van de strook is de overgang Kerem Shalom geopend voor goederen die de belegerde strook in moeten.

Palestijnen eisen terugkeer naar plaatsen waar hun families woonden in toenmalig Palestina, voor ze in de jaren 40 werden verdreven voor de vestiging van de Joodse staat, Israël. Er zijn al lang betogingen langs het hek, maar Palestijnen hebben extra acties aangekondigd „voor hun terugkeer”, van 30 maart tot 15 mei. In de strook wonen inmiddels bijna twee miljoen mensen, de meesten zonder bestaansmogelijkheden. Er wonen 5000 mensen per vierkante kilometer. Schoon drinkwater is schaars en stroom is er naar schatting 4 uur per dag.

Bekijk ook: Extra troepen naar grens Gaza